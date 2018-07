Tesla já está a produzir 5.000 unidades do Model 3 por semana

A Tesla conseguiu atingir a sua meta de produção de 5.000 veículos por semana. "Conseguimos! Que trabalho incrível feito por uma equipa espectacular. Não podia estar mais orgulhoso por trabalhar convosco. É uma honra", afirmou Elon Musk num email enviado este domingo, 1 de Julho, aos funcionários da Tesla. "Nós ou encontrámos uma forma ou, pela vontade e incentivo, criámos novas soluções que eram consideradas impossíveis", sublinhou. "Funcionou", concluiu.

Musk escreveu ainda que a Tesla conseguiu não só atingir a marca de produção de 5.000 unidades do Moldel 3 por semana, como poderá elevar para 6.000 o número semanal no próximo mês. Já considerando a produção do Model S e do X a produção da companhia atingiu as 7.000 unidades por semana, adiantou.

A capacidade de manutenção deste ritmo de produção ainda não é clara para os investidores. "Agora que a Tesla alcançou a marca dos 5.000, precisa de o fazer numa base rotineira e com uma qualidade excelente", salientou um analista do sector automóvel, citado pela Bloomberg.

Atingir este nível de produção por semana é um feito para Musk, que revelou o Model3 no final de 2016. É também um alívio para os consumidores que estão à espera dos seus veículos há mais de dois anos, realça a Bloomberg.



"Penso que acabámos de nos tornar uma verdadeira empresa automóvel", salientou Elon Musk na mesma mensagem enviada aos trabalhadores.