Tesla já perdeu 18% desde que Musk anunciou saída de bolsa

As acções da Tesla estão a descer mais de 4% na bolsa alemã, elevando para quase 18% a queda desde 7 de Agosto, dia marcado pelo “tweet” de Musk a anunciar que estava a avaliar a retirada da empresa de bolsa.

reuters

As acções da Tesla estão a descer 4,04% para 265,68 euros, na bolsa alemã, tendo chegado a perder mais de 5,5%. Um desempenho semelhante ao registado no "pre-market", de acordo com a Bloomberg.

As acções da Tesla têm oscilado entre ganhos e perdas significativas desde que Elon Musk anunciou que estava a ponderar retirar a empresa de bolsa. Foi no dia 7 de Agosto que o CEO da fabricante de automóveis eléctricos revelou estar a pensar oferecer 420 dólares por cada acção que está em bolsa.

As acções reagiram de imediato, com ganhos acentuados. Mas, desde então, o saldo não é positivo. E a contribuir para o acentuar das perdas está um novo "tweet". Na sexta-feira, já após o fecho do mercado, Musk voltou ao Twitter para dizer que a Tesla vai manter-se em bolsa.

Assim, desde o dia 7 de Agosto, as acções da Tesla já acumulam uma queda de praticamente 18%.



Os investidores questionavam como é que Elon Musk ia financiar a retirada de bolsa da Tesla. O responsável afirmou que esta operação estava assegurada e sugeriu até que o fundo soberano saudita poderia responder a estas necessidades.

Mas, nos últimos dias, houve notícias que aumentaram as dúvidas dos investidores. É que este fundo soberano estará a ponderar investir numa start-up de fabrico de carros eléctricos cujo objectivo é concorrer com a Tesla. Ora entrando nesta empresa, o fundo não financiaria a Tesla.