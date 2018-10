Tesla já tem terreno para abrir fábrica na China

O acordo está fechado, comunicou a cidade de Lingang, onde a Tesla irá instalar a primeira fábrica chinesa, avança a CNBC. O preço do terreno não foi revelado.



Em Agosto, a Bloomberg apontava que a instalação da fábrica na China implicava um investimento total de 5 mil milhões de dólares, de acordo com as fontes consultadas pela agência.





A meta é produzir 250.000 veículos e baterias por ano, números que se planeia que dupliquem posteriormente. Contudo, os mais de 800 mil metros quadrados requisitados pela Tesla só deverão lançar veículos para o terreno daqui a três anos, previa a própria fabricante num relatório publicado em Agosto.