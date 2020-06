Tesla passa a ter "interface" disponível em português

A Tesla passou a disponibilizar o português como idioma para o "interface" do utilizador dos seus automóveis, anunciou esta quarta-feira a fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk.



"Todos os novos e já existentes proprietários de automóveis Model S, Model X e Model 3 podem agora alterar o idioma para português graças a uma atualização do software", indica a Tesla.





"O novo 'firmware', 2020.24.6, inclui também melhorias na câmara de 'backup' e no 'dashcam viewer'. A nova atualização será disponibilizada através de wi-fi, podendo apenas estar acessível para todos os nossos clientes dentro de alguns dias", assinala o comunicado.A empresa sublinha que é pioneira no conceito de melhorias dos automóveis através de atualizações de software, com novas funcionalidades e desenvolvimentos.



Embora não seja conhecido o número exato de veículos da Tesla existentes em Portugal, uma vez que a marca apenas passou a reportar as vendas à Associação Automóvel de Portugal (ACAP) em 2019, serão já cerca de 4.200.