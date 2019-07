O objetivo passa agora por produzir "significativamente" mais do que os 360 mil a 400 mil veículos que a Tesla prevê vender este ano. A produção poderá, assim, atingir os 500 mil veículos em 2019, se a fábrica que a empresa tem em Xangai, na China, corresponder às expectativas, o que, para já, está a confirmar-se.



"As linhas de estampagem, estrutura, pintura e montagem geral na China estão bem encaminhadas e a bater recordes, tanto no design como no fabrico", ressalva ainda o email interno.



No segundo trimestre deste ano, a Tesla vendeu 95.200 veículos, valor que ficou claramente acima dos cerca de 87.700 que eram esperados. Neste período, a fabricante norte-americana alcançou a liderança do mercado de automóveis elétricos em Portugal, destronando a Nissan.

A Tesla prepara-se para aumentar a produção de veículos elétricos, de acordo com um email interno enviado pelo presidente da empresa, Jerome Guillen, aos trabalhadores. A decisão surge depois de a produtora de carros elétricos ter batido um recorde de vendas no segundo trimestre deste ano.Segundo a comunicação enviada aos trabalhadores, a Tesla já está a "fazer preparações" para aumentar a produção na sua fábrica em Fremont, na Califórnia.