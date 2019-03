Tesla prevê prejuízo no trimestre e anuncia versão low-cost do Model 3

Musk surpreendeu os investidores com o anúncio de que a Tesla não será lucrativa no primeiro trimestre de 2019, embora avance melhores perspetivas para o segundo. Já os clientes, contam agora com uma versão mais barata do Model 3.

O CEO da Tesla, Elon Musk (na foto), partilhou várias novidades esta quinta-feira. A desiludir os investidores, está a afirmação de que a empresa não deverá apresentar lucros no primeiro trimestre – embora conte com melhorias no segundo. A animar os clientes está a concretização de uma promessa: o Model 3 da Tesla vai estar disponível numa versão low-cost de 35.000 dólares (ou 30,8 mil euros). E há outra alteração nas vendas: as lojas da marca vão fechar e passar a vender unicamente online.



"Tendo em conta que muito está a acontecer no primeiro trimestre, que estamos a proceder a muitas mudanças não repetíveis, que há muitos desafios em transportar carros da China para a Europa, não esperamos ter lucro. Consideramos que no segundo trimestre o lucro é provável", afirmou Musk.



Na noite de quinta-feira, já depois do fecho do mercado, as ações da Tesla chegaram a cair 4,1% para os 306,80 dólares, recuando nos ganhos conseguidos após um tweet em que o CEO da cotada disse que iria fazer um anúncio.



Contudo, Musk conseguiu ainda satisfazer uma larga parte dos ouvintes, depois de ter anunciado que iria disponibilizar a versão de 35.000 dólares do Model 3, quase três anos depois da empresa ter começado a aceitar encomendas para este carro.



O corte de custos que vai ajudar a suportar o preço mais baixo dos veículos vem, em parte, do fecho da rede de lojas e respetiva migração para o online. De acordo com uma publicação no blog da Tesla, a migração para o online permite uma redução de cerca de 6% em todos os veículos da marca. Musk reconheceu ainda que alguns postos de trabalho dentro do grupo seriam eliminados na sequência desta opção. Por fim, a Tesla também pretende poupar "significativamente" no marketing, de acordo com um e-mail de musk enviado aos funcionários.