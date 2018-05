Tesla processada em mais de dois mil milhões de dólares por violação de patentes

Nikola Motor Company

A Nikola Motor, uma startup de camiões eléctricos e híbridos (eléctricos e hidrogénio), apresentou terça-feira um processo contra a Tesla, num tribunal do Arizona, acusando a empresa de Elon Musk de ter copiado o design dos seus camiões. A Nikola pede mais de dois mil milhões de dólares (1.662 milhões de euros ao câmbio actual) de indemnização.

A Nikola apresentou o seu camião (na foto) em Maio de 2016, enquanto Elon Musk revelou o camião eléctrico da Tesla a 16 de Novembro de 2017.

Em inícios de Novembro de 2017, a Nikola enviou uma carta à Tesla para que abandonasse o design do seu camião, argumentando que este era muito similar ao camião da Nikola, nomeadamente o formato do pára-brisas, a localização da porta a meio da cabine e a fuselagem aerodinâmica. A empresa de Musk não respondeu à carta.

A Nikola considera que a apresentação do camião da Tesla causou "confusão no mercado" e dificultou a sua capacidade para atrair investidores e parceiros, pedindo por isso uma indemnização de mais de dois mil milhões de dólares. Este valor corresponde aproximadamente à subida no valor de mercado da Tesla logo após a apresentação do seu camião eléctrico.

"É óbvio para todos que este processo não tem qualquer fundamento", disse na noite de terça-feira um porta-voz da Tesla.

O camião eléctrico da Tesla deverá começar a ser produzido em massa no próximo ano e os primeiros veículos deverão começar a ser entregues em 2020. Empresas como a UPS, PepsiCo e Walmart já fizeram pré-encomendas do camião.

Em Janeiro, a Nikola anunciou planos para construir uma fábrica no valor de mil milhões de dólares (831 milhões de euros) no Arizona. Na ocasião, a empresa indicou ter mais de oito mil pré-encomendas do seu camião híbrido e que esperava começar a produção em 2021.

Esta não é a primeira vez que as duas empresas entram em conflito. Curiosamente, ambas as empresas têm nomes baseados no mesmo inventor: Nikola Tesla.

A Tesla apresenta esta quarta-feira resultados do primeiro trimestre, após o fecho do mercado.