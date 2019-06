Tesla reduz autonomia dos modelos mais antigos

A Tesla reduziu a autonomia dos primeiros modelos do Model S e do Model X numa das mais recentes atualizações de software que, de acordo com a empresa, teve como objetivo proteger a bateria e aumentar a sua longevidade.





A informação foi avançada pelo site Electrek que, depois de ter tido contacto com vários utilizadores dando conta de uma redução significativa nos níveis de autonomia dos veículos, confirmou junto da fabricante que a alteração nos modelos mais antigos foi provocada por uma atualização recente no software.