Tesla reduz prejuízos e supera previsões

A Tesla reduziu os prejuízos no primeiro trimestre do ano, reportando números que superaram as estimativas dos analistas.

Os resultados ajustados da Tesla foram negativos em 3,35 dólares por acção, no primeiro trimestre do ano, o que corresponde a uma melhoria face ao ano passado, quando reportou uma perda de 3,58 dólares por acção. E os números ficaram acima do esperado pelos analistas consultados pela Bloomberg que previam um prejuízo de 3,41 dólares.

As receitas ascenderam a 3,41 mil milhões de dólares no período em análise, o que também superou as estimativas, com os analistas a apontarem para um valor médio de 3,32 mil milhões de dólares.