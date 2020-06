Tesla revê planos de gigafábrica em Berlim para assegurar arranque de produção num ano

A Tesla vai rever os planos para a fábrica que anunciou que iria instalar perto de Berlim, no sentido de atender às críticas ambientalistas. O objetivo é assegurar que o projeto está pronto para arrancar a produção em cerca de um ano.





A informação está a ser avançada pela Bloomberg, com base nas declarações de um representante do governo local.





A Tesla recebeu as preocupações de cidadãos alemães que questionaram o impacto do projeto quanto à desflorestação implicada e o uso de água necessário à construção. Entre os obstáculos já enfrentados pela empresa esteve uma ordem do tribunal para a suspensão temporária do abate de árvores, emitida em fevereiro.





Desta forma, a empresa gerida por Elon Musk pretende apresentar, esta semana ou na próxima, novos planos para a fábrica, que pressupõem a redução da quantidade de água potável utilizada e da água contaminada que resulta dos processos.





Depois de um processo de consulta pública que deverá decorrer durante oito semanas, uma audiência aberta terá lugar em setembro, anunciou o ministro da economia do estado de Brandenburg, Joerg Steinbach, onde a fábrica irá ser construída.





"Esperamos uma proposta que em suma seja mais aceitável do ponto de vista ambiental e portanto ainda mais digna de aprovação", comentou Steinbach. A Tesla absteve-se de comentar.