Elon Musk tinha dito anteriormente que a empresa pretendia lançar um modelo com um preço competitivo, abaixo dos 50 mil dólares, e este modelo, inspirado nos filmes "Blade Runner" e The Spy Who Loved Me", cumpre essa meta.Na apresentação do novo modelo, o líder de design da empresa, Franz Von Holzhausen, experimentou disparar uma bala de 9 milímetros contra o vidro da carrinha, mas não conseguiu atravessar o vidro.O Cybertruck, com um único motor, tem uma autonomia elétrica de 250 milhas, o equivalente a mais de 400 quilómetros. O veículo terá um modelo com dois motores, que custa 49.999 dólares, o equivalente a 45 mil euros. Terá ainda uma terceira versão, com três motores, que custará 69.999 mil dólares, ou 63 mil euros. A produção do Cybertruck mais barato deverá começar em 2021 e as versões seguintes em 2022.Elon Musk disse que o veículo só com um motor consegue ir de 0 a 60 milhas por hora (ou 96 quilómetros por hora) em menos de 6,5 segundos e a versão com triplo motor atinge essa velocidade em 2,9 segundos.