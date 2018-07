Tesla sobe preços em mais de 20.000 dólares na China devido às tarifas

Os preços dos modelos X e S da Tesla vão disparar na China. Comprar um destes automóveis vai custar entre 22.600 dólares e 37.600 dólares extra aos clientes chineses, avança a Reuters, citando um site especializado no sector, o Electrek. As subidas estão dependentes da versão.





A empresa de Elon Musk é a primeira a avançar com novos preços depois de Pequim ter respondido aos EUA com tarifas sobre 34 mil milhões de dólares em produtos importados, que afectam também o sector automóvel.