Tesla surpreende com lucros no terceiro trimestre

A Tesla surpreendeu os investidores ao anunciar lucros no terceiro trimestre, quando se previa que as contas da empresa liderada por Elon Musk reportasse prejuízos.

Chris Ratcliffe

A Tesla terminou o terceiro trimestre do ano com um resultado líquido de 311,5 milhões de dólares, ou 1,75 dólares por acção. Este lucro compara com um prejuízo de 619,4 milhões de dólares registado um ano antes. Excluindo itens extraordinários, a Tesla fechou o trimestre com um lucro de 2,90 dólares por acção, quando os analistas consultados pela Bloomberg previam um prejuízo de 0,15 dólares.

As receitas totais da fabricante de automóveis mais do que duplicaram para 6,82 mil milhões de dólares, superando os 6,31 mil milhões de dólares previstos pelos analistas.

A Tesla mantém a previsão de entrega de 100 mil veículos Modelo S e X este ano e revelou que vai começar a aceitar encomendas na Europa e na China do Model 3 antes do final deste ano. Além disso, depois de uns últimos meses tumultuosos – com Elon Musk sob todos os holofotes – a empresa revelou que apenas 20% das reservas feitas na América do Norte foram canceladas.

Os números só foram apresentados já após o fecho da bolsa – que teve uma sessão de fortes quedas – mas no mercado que funciona após o fecho de Wall Street, as acções dispararam mais de 11%, com os investidores a aplaudirem os resultados.

Já na terça-feira, as acções da Tesla tinham disparado, com os investidores a anteciparem de alguma forma as boas notícias. Isto porque a fabricante de automóveis antecipou a apresentação de resultados.