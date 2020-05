Apesar de a Tesla ter omitido a razão da suspensão, o jornal online chinês de tecnologia 36kr, disse que teria sido por escassez de componentes automóveis.



A única fábrica da marca fora dos Estados Unidos não está a receber as peças para o novo veículo elétrico Model 3 a tempo e está a ter problemas com a qualidade de vários outros componentes do veículo, de acordo com o jornal.



Assim, a produção de veículos está completamente parada, porque a sua fábrica em Fremont, na Califórnia, está também encerrada por causa do coronavírus. Deste modo, a unidade em Xangai torna-se ainda mais crucial para que a empresa consiga manter a produção.



A fábrica na China tinha sido encerrada no início deste ano, por causa do confinamento provocado pela covid-19, mas tinha regressado ao ativo logo assim que foi permitido, o que permitiu que as vendas de carros da Tesla em março subisse, enquanto as rivais viram as suas encomendas encolher.

A Telsa suspendeu a produção na sua fábrica nos arredores de Xangai, na China, apanhando os trabalhadores de suspresa, segundo adianta a Bloomberg.Quando seria suposto regressar ao trabalho, depois de um período de feriados de cinco dias, a empresa anunciou aos trabalhadores que iria prolongar a suspensão até pelo menos 9 de maio, sem dar nenhuma justificação.