Tesla tem novo concorrente elétrico de 15.500 dólares e três rodas

Numa altura em que a General Motors se prepara para fechar a fábrica perto de Toronto que deu início à indústria automóvel no Canadá, há mais de um século, um novo modelo ganha forma numa minúscula unidade de produção nos arredores de Vancouver.





Trata-se do Solo - um veículo de um único lugar fabricado pela Electra Meccanica Vehicles que custa 15.500 dólares. Em dezembro, espera-se que 5.000 unidades já estejam a percorrer as ruas de Los Angeles e que mais 70.000 sejam entregues nos próximos dois anos na costa oeste dos EUA. A Electra Meccanica pode ter um valor de mercado de apenas 44 milhões de dólares, mas tem também 2,4 mil milhões em pré-encomendas.





O peculiar triciclo pode até servir de tábua de salvação para a condenada fábrica da General Motors em Oshawa, Ontário, no Canadá, que deverá fechar este ano e deixar 3.000 desempregados.





"Tivemos algumas discussões sobre isso", disse o CEO da Electra Meccanica, Jerry Kroll, acrescentando que ainda não foi tomada qualquer decisão. "Nada me faria mais feliz do que recontratar todas aquelas pessoas, com um veículo desenhado e projetado no Canadá".





Impulso elétrico

Fabricantes de automóveis como a Tesla, Nissan Motor e Volkswagen estão numa verdadeira corrida para fabricar o carro do futuro. Até ao momento, produziram versões mais limpas e silenciosas, mas mais caras, dos modelos que já circulam nas estradas.





A rentabilidade tem sido difícil de alcançar - muitas fabricantes estarão a perder dinheiro em cada unidade, mas vendem em busca de quota de mercado futura, segundo a Bloomberg New Energy Finance.





A Electra Meccanica afirma que a sua visão peculiar de um automóvel visa redefinir a categoria.





"A Tesla está a fazer um bom trabalho em termos de produção de carros grandes - carros convencionais que são elétricos", diz Kroll, que trabalhou em sistemas de propulsão elétrica na Nasa na Califórnia e fez amizade com os cofundadores da Tesla Marc Tarpenning e Martin Eberhard.





"Esta empresa está a produzir o carro que Elon Musk gostaria de estar a construir", disse Kroll, numa entrevista à Bloomberg Television. "É ótimo produzir um carro de 45.000 dólares, 100.000 ou 250.000. Mas para o grande público? Um carro de 15.000 dólares capaz de fazer com que deixem de usar gasolina, isso é criativo".





E como é o carro em termos de desempenho? O modelo vai dos zero aos 100 em oito segundos, o que não é muito diferente de um Porsche Cayenne. Recarrega-se em três horas, tem uma autonomia de 160 quilómetros e atinge uma velocidade máxima de mais de 130 quilómetros por hora. Consegue transportar o conteúdo de um carrinho de supermercado totalmente carregado em compartimentos de armazenagem na parte da frente e atrás.