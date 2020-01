Tesla tem novo recorde de vendas no último trimestre

A Tesla fechou 2019 com chave de ouro: superou, no último trimestre, o antigo recorde de vendas.

A fabricante automóvel Tesla atingiu um novo recorde de entregas nos últimos três meses de 2019, numa altura em que os compradores se apressaram de forma a usufruir dos subsídios que estão prestes a terminar em três dos mercados chave.





A Tesla entregou 92.550 Model 3 e 19.450 Model S e X durante o quarto trimestre do ano passado, perfazendo um total de 112.000 carros. O antigo recorde havia sido atingindo no trimestre anterior, 97.000 unidades. No total do ano, as entregas chegaram aos 367.000, acima do limite mais baixo do intervalo de previsões apresentado pela Tesla, que começava nas 360.000 unidades.