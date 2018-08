Tesla vai investir 5 mil milhões de dólares em fábrica na China

A ambição da Tesla de construir uma unidade de produção na China já era conhecida há mais de um ano. Mas a confirmação do plano só chegou recentemente com o anúncio das conversações com as autoridades chinesas sobre a localização da nova fábrica: Xangai. Desconhecido era o montante envolvido neste plano de expansão que, segundo fontes citadas pela Bloomberg, vai ascender a 5 mil milhões de dólares.





De acordo com a agência noticiosa, a Tesla está a considerar a possibilidade de levantar fundos na China para financiar uma parte deste investimento. O objectivo da empresa é dar início à produção do seu novo Model 3 nessa nova unidade já em 2020.