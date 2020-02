É essa decisão final que é agora conhecida, de acordo com a informação avançada pela Bloomberg. O tribunal de Berlim-Brandemburgo decretou que a Tesla pode continuar a arrancar árvores numa floresta localizada na cidade de Gruenheide, para, depois, construir aquela que será a primeira fábrica da empresa na Europa.



Segundo a Bloomberg, o tribunal considerou que as autoridades locais não violaram quaisquer leis quando permitiram o início das obras, rejeitando, assim, os argumentos do grupo ambientalista, que acusa a Tesla e as autoridades locais de ignorarem regulamentações para acelerarem o projeto.



A Tesla espera, agora, iniciar a construção da fábrica já em março, para que a mesma esteja pronta a funcionar até meados do próximo ano. A fabricante planeia produzir 500 mil automóveis, por ano, nesta fábrica, onde irá empregar 12 mil pessoas.

A Tesla venceu o caso judicial que a opunha a um grupo ambientalista e vai poder avançar com a construção de uma fábrica na Alemanha, que implica o arranque de árvores numa área florestal daquele país. A decisão do tribunal favorável à fabricante de automóveis elétricos foi anunciada na quinta-feira, 20 de fevereiro.Este é o desfecho de um caso que chegou a obrigar a Tesla a interromper as obras desta fábrica , a nova "Gigafactory" da empresa. No passado domingo, um tribunal alemão decretou a suspensão imediata dos trabalhos, com a justificação de que o arranque das árvores estaria concluído em três dias caso as obras não fossem suspensas. Por essa altura, ainda se aguardava por uma decisão final dos juízos quanto à queixa apresentada pelo grupo ambientalista Liga Verde de Brandemburgo.