A Tesla vendeu 109 automóveis em fevereiro no mercado português. A fabricante de veículos 100% elétricos entregou, em média, quase quatro unidades por dia ao longo do mês.

EPA

A Tesla vendeu 109 automóveis em fevereiro no mercado português, indicam os dados divulgados esta sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).No mês em que iniciou as entregas em Portugal do Model 3, o seu modelo mais barato, a fabricante de veículos 100% elétricos entregou uma média de quase quatro unidades por dia em fevereiro.Para já, não existem dados quanto à distribuição dos Tesla vendidos por modelos.Em janeiro, a Tesla tinha vendido apenas 15 veículos no mercado nacional.O Model 3 tem um preço-base de de 60.200 euros, na versão Long Range, e de 71.300 euros na versão Performance.