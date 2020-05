"Test drives" limitados e carros em quarentena. Setor automóvel reabre com novas regras

Os stands de automóveis e as oficinas estão entre as atividades económicas com luz verde para reabrir na próxima segunda-feira, 4 de maio. Este sábado foi conhecido o protocolo sanitário que o Governo assinou com três associações do setor, que define as regras, validadas pela DGS, que os estabelecimentos vão ter de cumprir.





Além das normas comuns à reabertura de todas as atividades comerciais e serviços, como a distância de dois metros entre pessoas ou o uso obrigatório de máscara por funcionários e clientes, o setor automóvel terá regras apertadas no que toca à higienização dos veículos.



O protocolo dita que "deverá ser estabelecido um procedimento de higienização e limpeza relativo a viaturas de serviço, com especial destaque para as que possam ser partilhadas por vários utilizadores ou que envolvam o transporte de várias pessoas".



Nesses casos, "sempre que exista alteração de ocupantes/utilizadores, deverá ser efetuada uma higienização prévia à nova utilização, com especial ênfase" em pontos de contacto como volantes, comandos, puxadores, manetes.



O guia recomenda ainda o uso de "materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de risco das áreas a limpar". As "superfícies de toque frequente" deverão ser limpas, no mínimo, seis vezes por dia.





Os testes de estrada ou demonstrações de veículos serão permitidos, mas deverão ser limitados "ao indispensável", e terá de ser o cliente a exigi-los. Durante os test drives "apenas são permitidas duas pessoas no veículo, um na dianteira, outro na traseira, com o uso de máscaras", sendo que o carro "deverá ser posteriormente desinfetado ou colocado em quarentena".



Todos os serviços, como a entrega ou a receção de veículos em concessionários ou oficinas, terão de ser "previamente agendados". Ações como o envio de orçamentos, a aprovação de ordens de reparação, pagamentos e o envio de faturas devem ser feitos por via eletrónica.





No caso particular das oficinas, "o depósito de viaturas e chaves deve fazer-se no exterior". Os profissionais devem iniciar e terminar o trabalho "com a desinfeção de todos os pontos frequentes de contacto físico", como chaves, portas, puxadores, volantes, travão de mão, manete das mudanças e manípulos de instrução internos. Os bancos, manípulos e volantes devem estar protegidos com coberturas descartáveis.



Os estabelecimentos que requeiram o uso de uniforme terão de ter especial atenção aos vestiários. O seu uso deverá ser desfasado, se não for possível manter a distância mínima de dois metros e, "no caso de trabalhadores que utilizem transportes públicos, os mesmos não deverão vir já equipados do seu domicílio".



Tal como nos restantes serviços, a ocupação dos stands e oficinas estará limitada a 5 pessoas por cada 100 metros quadrados, "à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos".

O protocolo foi assinado pela Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) e pela Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA ).