The Darth Car: a “bomba” de 526 cv do maior vilão de Star Wars!

Nunca são precisas desculpas para falar de um Chevrolet Corvette transformado num capacete de Darth Vader com rodas. Mas hoje, dia 4 de Maio, o dia em que é celebrado o Star Wars, faz ainda mais sentido recuperar aquele que pode ser considerado um dos carros mais radicais de sempre!

Criado pela Action Vehicle Engineering em parceria com a Hot Wheels – que produziu este mesmo carro em miniatura, este veículo inspirado no Lord Sith foi visto pela primeira vez na Comic Com San Diego de 2014.

Os fãs da saga criada por George Lucas dirão que este carro está longe de ser tão imponente quanto a Star Destroyer. Porém, sempre e quando o líder do lado negro da força precise de se deslocar por terra, precisa de um veículo com rodas. E não estamos a exagerar, é que apesar do ar futurista deste automóvel, está homologado para circular nas estradas públicas!



