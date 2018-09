18:41

iPhone XS: o iphone mais avançado alguma vez criado

E chegou a altura da apresentação dos novos smartphones, começando pelo iPhone XS, que Tim Cook diz ser o mais avançado alguma vez criado pela Apple.



O iPhone XS surge, tal como se esperava, em dois tamanhos.



Além das já existentes cores cinzento sideral e prateado, este novo iPhone surge também com um acabamento dourado e o vidro é "o mais duradouro de sempre".



Philip W. Schiller, vice-presidente senior do departamento de marketing da Apple, apresentou as características do iPhone XS, dizendo que tem um alcance dinâmico 60% maior do que o do iPhone X.



Já o XS Max, tem basicamente o mesmo tamanho que um iPhone 8 Plus, mas com uma polegada extra de ecrã.



O novo chip no centro do XS é o A12 Bionic, que é produzindo com processores de 7 nanómetros.



Sobre a câmara fotográfica do XS, o Smart HDR permitirá afinar ao máximo as fotos, já que capta as diferentes exposições de uma imagem e apresenta depois a melhor versão.