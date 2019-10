Tomás Correia: "Não estou a ser afastado. E não me condicionam com essa conversa"

O presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), António Tomás Correia, afirmou hoje que não é "condicionável por coisa nenhuma", recusou estar a ser afastado da mutualista e reiterou que não sairá no dia 24 de outubro.

"Eu não sou condicionável por coisa nenhuma. Os senhores podem escrever, dizer, falar o que quiserem. Eu nunca fui condicionável na minha vida. Eu sou autónomo desde os meus 10 anos de idade, vivo com a minha própria capacidade e com o meu próprio discernimento", afirmou Tomás Correia à margem da Jornada Internacional pela Erradicação da Pobreza, que decorreu no edifício da mutualista Montepio, em Lisboa.