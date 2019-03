Tomás Correia pôs em ata que é o Montepio que lhe paga as multas

Em março do ano passado Tomás Correia preparou tudo para que fosse o Montepio a responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais custos em que pudessem incorrer os "administradores pelos processos relacionados com a sua atividade" ou resultantes de "documentos emitidos por entidades oficiais". A notícia faz a manchete desta quarta-feira do jornal Público, que teve acesso à ata da assembleia geral onde a dita medida foi consagrada e aprovada.

Segundo o jornal, a referida ata escapou ao escrutínio dos associados e dos órgãos sociais por não ter ainda sido publicada no site oficial do banco. Na prática, caso o Banco de Portugal ou o Ministério Público acusem Tomás Correia de ilegalidades ou atos de gestão irregulares ou danosos, este fica protegido, sendo o Banco a arcar com o pagamento de multas que lhe sejam aplicadas. A dita deliberação terá sido introduzida de forma inesperada e está a causar polémica no banco, escreve o Público. É que, se é certo que a regra na banca passa por serem as instituições a assumirem os custos quando os gestores são alvo de processos movidos por decisões erradas, que levantam controvérsia ou por falhas processuais, já assim não é quando estão em causa práticas criminais. E, frisa o jornal, a concessão de créditos em larga escala a clientes sem pedir garantias e sem que o banco se tenha salvaguardado é suscetível de configurar estes crimes.