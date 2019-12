Tomás Correia, ainda presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), quer que o ex-deputado socialista Paulo Pedroso assuma um cargo não executivo no conselho de administração do Banco Montepio, instituição que a mutualista controla. A notícia é avançada esta sexta-feira, 6 de dezembro, pelo Público O mesmo jornal indica que a proposta de Tomás Correia foi feita na última assembleia geral extraordinária do Banco Montepio, que decorreu na quinta-feira. O nome de Paulo Pedroso, também antigo ministro do Trabalho e da Solidariedade, terá surpreendido alguns dos presentes na assembleia geral.De acordo com o Público, Tomás Correia terá ainda encarregado o presidente não executivo do Banco Montepio, Carlos Tavares, de avançar com o processo de integração de Paulo Pedroso, atualmente membro da administração do Banco Mundial, onde substituiu Nuno Mota Pinto. Este último foi convidado por Tomás Correia para presidente executivo do Banco Montepio, mas o nome foi chumbado pelo Banco de Portugal.