Miguel Baltazar/Negócios

Tomás Correia vai liderar a lista A para as eleições na Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), que se realizam em Dezembro, revela a revista Sábado . Na lista surge também Carlos Morais Beato e Maria de Belém – a ex-ministra socialista está apontada para o conselho geral.A informação foi avançada à Sábado pelo economista Eugénio Rosa, que integra uma das duas listas adversárias de Tomás Correia. A informação foi ainda confirmada por uma segunda fonte, que não quis ser identificada.Além da lista liderada por Tomás Correia há outras duas listas na corrida à liderança da Mutualista. António Godinho, que já tinha sido concorrente em 2015, volta a estar à frente de uma equipa. Bagão Félix e Eugénio Rosa estão entre os apoiantes.Fernando Ribeiro Mendes, actual administrador da associação mutualista, vai liderar a outra lista. Este responsável candidata-se com apoio de manifesto de ruptura com Tomás Correia. Ribeiro Mendes afirmou, em entrevista à TSF/Dinheiro Vivo, que "ficaria muito surpreendido se [Tomás Correia] concorresse, porque tenho esperança que ele mantenha um sentido de responsabilidade relativamente à associação mutualista".