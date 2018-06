Torres Pereira e Luís Marques na administração da SAD do Sporting

Vergonha !

Há 1 hora

O dinheiro do Sporting até servia, vergonhosamente - ALÉM DO QUE SE IRÁ AINDA DESCOBRIR - para pagar o dentista à família do dito.

Este era o típico indivíduo que estava no Sporting, não para servir o clube, mas para se servir dele.

Daí, a sua grande mágoa de lhe terem tirado a teta da boca.