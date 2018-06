Questionado sobre se Augusto Inácio poderia avançar para o cargo, a resposta de Torres Pereira foi esta: "É sempre um bom treinador para o Sporting, é um homem que foi campeão, de sportinguismo insuspeito, trabalho reconhecido junto de atletas".

Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão do Sporting, reiterou que Mihajlovic não seria a sua escolha para treinar a equipa de futebol dos leões, frisando no entanto que esse é um tema para a SAD."O Sporting não vai rescindir contrato nenhum. Quem tem o poder de rescindir contratos é o Conselho de Administração da SAD. Se é o meu treinador? Há uma semana disse a minha opinião e não mudei. Eu não ouvi nenhuma comunicação do CA da SAD sobre treinador ou jogadores. Tenho a certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde – provavelmente mais cedo do que tarde - a SAD vai fazer uma comunicação sobre estas questões", referiu à CMTV