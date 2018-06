Torres Pereira: "SAD está em falência técnica mas não vai acabar"

Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão do Sporting, admitiu que a SAD leonina está em dificuldades financeiras, mas sublinhou que nem esta nem o clube têm o fim à vista."A situação da SAD é de falência técnica. Capitais próprios negativos de nove milhões, certificados pela auditora do Conselho Fiscal da SAD, com problemas de tesouraria imensos. Não é uma situação de falência, apenas falência técnica. A SAD está em dificuldades mas não acabará seguramente. O Sporting, nem pensar nisso", relatou em entrevista à CMTV citada pelo Record Torres Pereira sublinhou que jogadores e funcionários não terão atrasos nos seus salários: "Tomámos hoje a responsabilidade de garantir que não haverá salários em atraso nem no Sporting nem na SAD. É uma garantia nossa e todas as iniciativas para que ela ganhe causa vão ser tomadas".