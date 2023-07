TotalEnergies compra restantes 70,8% do capital da Total Eren por 1.500 milhões

A TotalEnergies revelou esta segunda-feira que comprou 70,8% do capital da sua filial, a Total Eren, originalmente denominada Eren Re, na qual detinha 29,2%, num investimento de cerca de 1,5 mil milhões de euros.A petrolífera francesa explicou em comunicado que a Total Eren foi avaliada em 3,8 mil milhões de euros e será integrada na sua unidade de negócio de renováveis, sendo que aumentará o resultado operacional líquido do setor elétrico em cerca de 160 milhões de euros no próximo ano.A Total Eren tem ativos que representam 3,5 gigawatts em todo o mundo e projetos de centrais solares, eólicas, hidroelétricas e de armazenamento de energia de mais de 10 gigawatts em 30 países, dos quais 1,2 gigawatts estão em construção ou em fase "avançada" de desenvolvimento.A TotalEnergies indicou na nota distribuída que pretende utilizar os dois gigawatts que explora nos mercados liberalizados, nomeadamente, em Portugal, Grécia, Austrália e no Brasil, para "acelerar a sua estratégia como 'player' integrado nos mercados da eletricidade".Espera também beneficiar da presença e da capacidade da Total Eren para desenvolver projetos em muitos outros países, como a Índia, a Argentina, o Cazaquistão e o Uzbequistão.Além da produção de energias renováveis, a Total Eren iniciou nos últimos anos a exploração de projetos na área do hidrogénio verde no Norte de África, na América Latina e na Ásia.