Toyota Caetano emite 15 milhões de euros em dívida

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada esta quinta-feira, 19 de Julho, a Toyota Caetano Portugal anunciou que foi aprovada a emissão de um empréstimo obrigacionista no valor nominal global de 15 milhões de euros.

O referido empréstimo, salienta a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), é representado por 150 obrigações escriturais, nominativas, com o valor nominal unitário de 100 mil euros, pelo prazo de cinco anos.

O empréstimo obrigacionista terá uma taxa variável correspondente à Euribor a 6 meses acrescida de "spread" de 2,5%, refere o documento.

O pagamento do capital será integralmente efectuado no final do prazo e os juros serão pagos semestralmente.

As obrigações serão colocadas por subscrição particular e directa, sendo este empréstimo denominado "Toyota 2018/2023", conclui o comunicado da empresa que comercializa a marca Toyota em Portugal.