Toys 'R' Us volta dos mortos e abre lojas nos EUA em 2019

Cerca de um ano depois de fechar operações nos EUA, o que resta da extinta cadeia de brinquedos deve voltar no período de festas, abrindo cerca de meia dúzia de lojas nos Estados Unidos e um site de comércio eletrónico, segundo pessoas próximas do assunto.

Richard Barry, ex-executivo da Toys "R" Us que agora é CEO da nova entidade Tru Kids, tem defendido a sua visão para reencarnar a cadeia para fabricantes de brinquedos, incluindo a participação numa conferência da indústria esta semana, disseram as pessoas que pediram para não ser identificadas porque os planos não são públicos.

As lojas devem ter cerca de 10 mil metros quadrados, aproximadamente um terço do tamanho das grandes lojas da marca que fecharam no ano passado, disseram as mesmas fontes. Os locais contarão também com mais experiências, como áreas de lazer. Os custos iniciais podem ser minimizados com um modelo de stock em consignação no qual os fabricantes de brinquedos enviam os produtos, mas não são pagos até que os consumidores os comprem, revelaram algumas fontes.

Uma porta-voz da Tru Kids disse que a empresa não está pronta para partilhar detalhes sobre a sua estratégia nos EUA.

Novos rivais

Resta saber qual é o impulso que o retorno da retalhista conseguirá proporcionar à indústria de brinquedos. A original Toys "R" Us, a única cadeia nacional de brinquedos, deixou um buraco enorme quando foi faliu. A rede gerou 7 mil milhões de dólares de vendas por ano nos EUA, em mais de 700 locais, incluindo a marca Babies "R" Us.

Walmart, Target e Amazon.com mergulharam para preencher o vazio. Todas elas aumentaram a oferta e apostaram no marketing de brinquedos, incluindo o catálogo de brinquedos da Amazon. Outras cadeias não tradicionais entraram neste ramo, incluindo mercearias.

Há também uma questão de quantos fabricantes de brinquedos farão negócios com a nova Toys "R" Us depois de muitos terem perdido dinheiro quando a antiga empresa anunciou a liquidação em março de 2018, apenas alguns meses após o pedido de falência.

