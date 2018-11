TPG e Round Hill juntam-se para criar residências para estudantes no Campo Pequeno

A TPG Real Estate e a Round Hill Capital associaram-se com vista à construção de novas habitações e de residências para estudantes em Lisboa. As duas empresas adquiriram já um terreno para avançar com o projecto.

As gestoras de activos imobiliários TPG Real Estate e a Round Hill Capital constituíram uma "joint venture" com o objectivo de construírem novas habitações e residências para estudantes no Campo Pequeno, em Lisboa.



Em comunicado enviado às redacções, as empresas referem ter já comprado um terreno com cerca de 39 mil metros quadrados de área edificável, situado na capital, para concretizar esse objectivo.



"A TPG Real Estate e a Round Hill tencionam desenvolver naquele local um projecto de referência, no segmento residencial e uma residência para estudantes. As condições financeiras do negócio não foram reveladas", lê-se ainda na nota.

De acordo com as empresas, a aquisição do terreno acima referido constitui "o primeiro negócio conjunto da TPG Real Estate e da Round Hill em Portugal, país que apresenta um desempenho económico robusto, com uma dinâmica positiva no segmento residencial e oferece indicadores de confiança para o investimento imobiliário".

O projecto em causa será desenvolvido na zona do Campo Pequeno, incluindo "uma capacidade de 390 camas para estudantes e cerca de 250 apartamentos". Uma vez concluída a construção, a residência para estudantes "será gerida pela Nido Student, unidade da Round Hill para este efeito na Europa".