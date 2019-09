Trabalhador da Mitsubishi fez empresa perder 320 milhões com transações de petróleo

A Mitsubishi disse que um funcionário da sua unidade de trading de petróleo, em Singapura, fez a empresa perder 320 milhões de dólares com transações não autorizadas de petróleo com a China.

Um empregado da Petro-Diamond Singapore Pte, unidade de tradiung de petróleo da Mitsubishi, foi despedido e denunciado às autoridades, por negociar transações de petróleo de forma ilegal, disse a empresa japonesa num comunicado divulgado pela Bloomberg.





A função deste trabalhador (não identificado) dentro da empresa era lidar com as transações de petróleo com a China mas o funcionário viu-se envolvido em repetidos esquemas de "transações não autorizadas", desde janeiro deste ano, segundo a empresa.