Trabalhadores da Fiat revoltados com chegada de Ronaldo à Juventus

A chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus parece estar cada vez mais iminente, com o clube de Turim a preparar-se para desembolsar qualquer coisa como 220 milhões de euros, 100 para pagar a transferência ao Real Madrid e 120 para pagar os salários do português durante quatro temporadas.

Mas se a compra de CR7 deixa os adeptos da "Vecchia Signora" a sonhar com novas conquistas, nomeadamente da Liga dos Campeões, está a gerar muita polémica junto dos operários da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), que pertence à família Agnelli, que também é dona da Juventus, noticia o Aquela Máquina.