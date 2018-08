Trabalhadores de serviço de suporte no Novo Banco ameaçam com greve

David Martins

Os trabalhadores da GNB Serviços de Suporte Operacional, que prestam serviços de suporte no Novo Banco, admitem convocar uma greve caso a entidade liderada por António Ramalho não atenda às suas reivindicações, noticia esta quinta-feira o Público.

Os funcionários da GNB, que são mais de uma centena, exigem garantias sobre a manutenção dos seus postos de trabalho, bem como aumentos salariais.

Os trabalhadores tentam, desde 26 de Abril último, negociar com a administração da instituição financeira um Acordo de Empresa, algo que a direcção do banco tem recusado.

"São trabalhadores que prestam serviços bancários, mas não são considerados bancários e deviam ser equiparados. Alguns estão há mais de dez anos na empresa e há casos de trabalhadores a receber o ordenado mínimo", refere Rute Pires, coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores da Actividade Financeira, citada pelo jornal.

Caso a administração do Novo Banco continue a ignorar as reivindicações, os trabalhadores da GNB admitem o recurso à greve.