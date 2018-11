Trabalhadores do Montepio com código de conduta durante as eleições na Mutualista

Lusa

Um trabalhador do banco Montepio que apelar ao voto no balcão ou se usar meios do trabalho

para participar em acções de campanha por alguma lista durante as eleições em curso para a

vai ser punido, segundo uma ordem de serviço a que o ECO

teve acesso.

Como o banco tem

Associação Mutualista Montepio Geralcontacto directo com os associados e para "garantir a isenção e independência" face às eleições para a associação mutualista, o único accionista do banco, o presidente do Montepio, Carlos Tavares, publicou uma espécie de "código de conduta" onde são explicitadas as regras de actuação que os trabalhadores, incluindo os que fazem parte dos órgãos sociais, devem cumprir durante o período eleitoral, que decorre até dia 7 de dezembro.Apesar de serem enumerados os comportamentos susceptíveis de potenciar ou originar conflitos de interesse, não são indicadas quais as punições em caso incumprimento.Ao mesmo tempo, Carlos Tavares diz que o trabalhador tem o dever de prestar informação aos associados, mas "deve pautar a sua actuação de forma a salvaguardar os mencionados princípios de isenção e independência", devendo transmitir informação "clara, objectiva e imparcial, abstendo-se de assumir posições a favor de quaisquer candidaturas que estejam em conflito".



Três listas concorrem para os vários órgãos sociais da Associação Mutualista Montepio Geral para o mandato 2019-2021, encabeçadas por Tomás Correia, actual presidente da mutualista, candidata-se a um quarto mandato, contando com a oposição de Fernando Ribeiro Mendes (administrador dissidente) e de António Godinho (que reúnem as listas derrotadas nas eleições de 2015).



Os associados já começaram a receber em casa os boletins de voto com as instruções para participarem no acto eleitoral.