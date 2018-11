Tráfego de acesso à internet fixa bate recorde

No primeiro semestre deste ano, o tráfego de acesso à internet em banda larga fixa bateu máximos históricos. A Meo lidera no tráfego e no número de acessos, a Vodafone foi a única que cresceu.

Pedro Elias

O tráfego de acesso à internet em banda larga fixa bateu máximos históricos no primeiro semestre deste ano. De acordo com os dados da Anacom, de Janeiro a Junho deste ano o tráfego disparou 48,1% face ao mesmo período de 2017. O que, em média, correspondeu a 96,6 GB (Gigabyte) por mês.



Este recorde é justificado pelo regulador pelo "aumento do número de acessos e da maior intensidade de utilização". No mesmo período, o número de acessos à Internet em local fixo aumentou 5,9% o que elevou o número total para 3,67 milhões.



Do tráfego total, a Meo era o prestador com maior quota de tráfego com 39,6%, seguindo-se a Nos com 32,7%, a Vodafone com 22,4% e a Nowo/Oni com 4,4%.



Analisando os números em termos de quota de mercado (em números de acessos) a Meo continua a liderar com 39,8%, um valor idêntico ao registado no primeiro semestre de 2017.



Já a Nos tinha uma quota de 37%, o que representa uma queda 0,7 pontos percentuais. Ao passo que a Vodafone fechou o primeiro semestre com 18,9% do total do número de acessos, um crescimento de 0,9 pontos percentuais. A Nowo/Oni, operadoras que vão ser vendidas pela Apax ao fudo norte-americano KKR, tinham 4,1%, menos 0,1 pontos percentuais.



No final de Junho, a penetração do serviço de banda larga fixa residencial era de 74,7 por 100 famílias clássicas, mais 2,1 pontos percentuais do que no semestre homólogo, detalha a entidade liderada por Cadete de Matos.