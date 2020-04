Tráfego de encomendas cresceu 10% durante confinamento

Na semana passada, o tráfego de encomendas postais aumentou 10% em comparação com o período anterior à entrada em vigor das medidas excecionais e temporárias associadas à covid-19. Face à semana anterior, de 6 a 12 de abril, a subida foi ainda mais significativa com o tráfego a disparar 30%, de acordo com as estimativas da Anacom divulgadas esta sexta-feira.





A entidade reguladora detalha ainda que no mesmo período em análise as encomendas internacionais diminuíram, 25% no caso das encomendas enviadas e 7% no caso das recebidas. Uma queda que foi compensada, contudo, pelo aumento em 10% a nível nacional em comparação à semana anterior.