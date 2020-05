Tráfego de voz e dados diminui na última semana de estado de emergência

Na última semana em que vigorou o estado de emergência o tráfego de dados e de chamadas de voz caiu face à semana anterior. Mas comparando com o período pré-covid-19 continua a registar aumentos superiores a 50%.





voz 3%.

Comparando com o período pré-covid-19, o tráfego de dados registou um aumento de 55%, "sendo que o tráfego de dados fixo subiu 59%, e o tráfego de dados móvel diminui 3%", detalha o regulador. Além disso, com os portugueses confinados em casa, mais de 95% do tráfego de dados continua a ser através das redes fixas.

Por sua vez, o tráfego de voz aumentou 16%, "com o tráfego de voz fixa a subir 24% e o tráfego de voz móvel a aumentar 15% em comparação com aquele período". Ou seja, o tráfego de voz móvel foi sete vezes superior ao tráfego de voz fixa, aponta a Anacom.

Na semana em análise, o tráfego médio por utilizador na semana foi, no mínimo, "de 18 minutos de voz fixa, 62 minutos de voz móvel, 38 GB de dados fixos e 0,8 GB de dados móveis".

"O número de acessos em local fixo tem crescido, aumentando 0,5% em comparação com período pré-covid-19, enquanto o número de acessos móveis diminuiu entre 3,7% e 0,8%%, consoante o tipo de acesso", conclui a entidade liderada por Cadete de Matos.