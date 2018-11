Tráfego nas auto-estradas da Brisa cresce mais de 4% até Setembro

O tráfego nas auto-estradas da Brisa continua a aumentar, tendo crescido mais de 4% nos primeiros nove meses do ano.

Pedro Elias/Negócios

A Brisa registou um aumento do tráfego de 4,2% nos primeiros nove meses do ano, revelou a empresa esta quarta-feira, 7 de Novembro, através de um comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Este crescimento foi conseguido pelo aumento orgânico (4,3%), já que os efeitos de calendário tiveram um desempenho negativo (-0,2%).

"Todas as auto-estradas registaram taxas de crescimento positivas de tráfego médio diário nos nove meses, como se tem vindo a verificar nos últimos anos", realça a empresa.

A esmagadora maioria dos veículos que usam as 11 auto-estradas da Brisa (94,5%) são ligeiros. Os aumentos mais pronunciados de tráfego foram registados na A10 (10,2%) e na A9 (9,3%). Ainda assim, o maior fluxo é gerado na A1, que representa 45% do total.