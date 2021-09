Tráfego nas autoestradas aumenta 23% em junho mas para níveis de 2017

De acordo com dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), o tráfego nas autoestradas portuguesas estava em junho último ao nível do mesmo mês de 2017.

Tráfego nas autoestradas aumenta 23% em junho mas para níveis de 2017









