Transacções contactless duplicam em Portugal mas ainda muito atrás da Europa

O número de transacções contactless mais do que duplicou face a 2017 em Portugal, mas o país continua muito atrás da maioria dos países europeus, indica esta terça-feira a Mastercard. Os cartões com tecnologia contactless permitem fazer transacções apenas por aproximação ao terminal de pagamento automático (TPA).





Em comunicado, a Mastercard destaca que na Europa "quase um em cada dois pagamentos em loja são feitos através de cartões contactless". Em Portugal , o crescimento face a 2017 é de 126%.



"No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer, uma vez que as transacções contactless em Portugal representam menos de 3% do total de transacções, quando, em outros países europeus o contactless já representa entre 30 e 50% do total de transacções", refere Paulo Raposo, Country Manager da Mastercard em Portugal, citado no comunicado.





O responsável aponta dois motivos para o atraso de Portugal face à Europa. "De facto, Portugal deu passos de gigante, a partir da década de 80 do século passado, na adopção de soluções electrónicas de pagamento, mas precisa, agora, de fazer evoluir a arquitectura do modelo de pagamentos vigente, a qual se transformou num entrave à inovação, peça fundamental na construção de uma sociedade cada vez mais cashless, ou seja, em que os pagamentos em dinheiro sejam substituídos, definitivamente, por pagamentos digitais", assinala.



"Por outro, o facto de a tecnologia contacless não estar a ser adoptada em Portugal ao ritmo de outros países europeus, deve-se à falta de sensibilização de todos os agentes económicos para as vantagens desta tecnologia ao nível da simplicidade, da conveniência e da segurança", acrescenta.



Uma pesquisa da Mastercard revela um aumento de 97% das transacções contactless desde o início deste ano. Sendo que, "em mais de 15 países, incluindo Dinamarca, Croácia, Grécia, Hungria, Holanda, Polónia e Rússia, as transacções contactless em loja já estão acima dos 50%".