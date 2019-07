Nakajima, avançado japonês de 24 anos, regressou a Portugal para representar o FC Porto, seis meses depois de ter sido vendido pelo Portimonense ao Al-Duhail, do Qatar, por 35 milhões de euros. Os dragões pagaram agora Recorde-se que Ana Gomes questionou recentemente a transferência de João Félix para o Atlético Madrid por 126 milhões, apontando se não seria "negócio de lavandaria" . Declarações que motivaram mesmo resposta do Benfica Nakajima, avançado japonês de 24 anos, regressou a Portugal para representar o FC Porto, seis meses depois de ter sido vendido pelo Portimonense ao Al-Duhail, do Qatar, por 35 milhões de euros. Os dragões pagaram agora 12 milhões por metade do passe

A ex-eurodeputada Ana Gomes referiu este sábado que a transferência de Nakajima para o FC Porto é uma das que quer ver investigadas. A antiga deputada ao Parlamento Europeu lembrou a carta enviada às autoridades europeias e nacionais , dizendo que este negócio é um dos referidos nessas missivas."Nakajima já está no FC Porto - as cartas que enviei a autoridades europeias e nacionais cobrem esta e outras transferências entre clubes...", escreveu na sua conta no Twitter.