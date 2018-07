Transferência de Ronaldo é a terceira mais elevada de sempre

1. Neymar - 222 milhões de euros A transferência do avançado brasileiro, em 2017, do Barcelona para o PSG é a maior de sempre. 2. Coutinho – 160 milhões de euros O médio criativo brasileiro passou do Liverpool para o Barcelona, no Inverno de 2018, na segunda maior transferência da história do futebol. 3. Cristiano Ronaldo - 112 milhões de euros O avançado português era titular da quinta maior transferência de sempre, passando agora para terceiro, em ex-aequo com Pogba e Dembélé. Em 2009, passou do Manchester United para o Real Madrid numa transferência que ascendeu a 94 milhões de euros. Agora a Juventus vai pagar 112 milhões de euros. 100 milhões vão para o Real Madrid, mais 12 milhões de outras despesas relacionadas com a contratação. 4. Paul Pogba – 105 milhões de euros O médio francês trocou a Juventus pelo Manchester United, em 2016. 4. Ousmane Dembélé – 105 milhões A transferência do extremo francês do Borussia Dortmund para o Barcelona foi realizada em por valores idênticos à do compatriota Pogba. 6. Gareth Bale – 100,8 milhões A transferência do extremo do Tottenham para o Real Madrid, em 2013, continua a ser o quarto maior negócio de sempre no futebol mundial. 7. Gonzalo Higuain – 90 milhões de euros O ponta-de-lança argentino trocou o Nápoles pela Juventus, em 2016. Na altura, a transferência foi feita por 90 milhões de euros. 8. Neymar – 86,2 milhões de euros O futebolista brasileiro figura duas vezes no top-10 da lista das transferências. Em 2013, deixou o Santos para se juntar ao Barcelona numa operação polémica de 86,2 milhões de euros. 9. Romelu Lukaku – 84,8 milhões de euros O ponta-de-lança belga foi contratado pelo Manchester United de José Mourinho por uma verba de quase 85 milhões de euros. 10. Virgil Van Dijk – 84 milhões de euros O defesa-central custou 84 milhões de euros aos cofres do Liverpool na última janela de transferências de Inverno. A saída do Southampton fez do holandês o defesa mais caro de sempre.

A lista das tranferências mais caras de sempre do futebol continua a ser liderada pelo brasileiro Neymar. Mas a saída do Real Madrid para a Juventus coloca Cristiano Ronaldo no top3.Depois do Real Madrid ter oficializado a saída do português para a Juventus, o clube italiano revelou os detalhes financeiros do negócio . Pagará 100 milhões de euros aos merengues, mais 12 milhões de outras despesas relacionadas com a contratação, como a contribuição para o fundo de solidariedade da UEFA.Recorde na galeira em cima as maiores transferências de sempre.