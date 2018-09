Transferências no futebol europeu chegam aos CEO

O presidente executivo da Arsenal Holdings, Ivan Gazidis, demitiu-se do cargo, depois de nove anos a ocupar esta função na empresa que detém o clube de futebol inglês.

O responsável vai trocar o Reino Unido por Itália, desempenhando o cargo de CEO no AC Milan, de acordo com a informação dada pelo próprio Arsenal através da rede social Twitter.

Ivan Gazidis ficará no Arsenal até 31 de Outubro. Em Dezembro Gazidis rumará até Milão, onde vai gerir o clube. O AC Milan é controlado pela Elliott Advisors.



Ambos os clubes estão há já vários anos sem conquistar as ligas dos respectivos países.

A saída de Gazidis do Arsenal surge depois de Stan Kroenke, bilionário americano, ter conseguido pôr termo a uma disputa com Alisher Usmanov, bilionário russo, sobre a participação que este último tinha no Arsenal.

Raul Sanllehi and Vinai Venkatesham appointed head of football and managing director respectively, as Ivan Gazidis leaves for A.C. Milan — Arsenal FC (@Arsenal) 18 de setembro de 2018

Foi uma luta entre dois multimilionários, um americano e um russo, pelo controlo do clube de futebol britânico Arsenal. Venceu o americano Stan Kroenke que adquiriu a posição do russo no clube londrino numa oferta que avalia o Arsenal em cerca de 2,3 mil milhões de dólares.