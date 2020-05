Três em cada 10 agências imobiliárias só aguentam mais um mês

As agências imobiliárias têm estado de portas fechadas há várias semanas por causa das restrições impostas devido à pandemia da covid-19 e três em cada 10 referem que apenas têm capacidade financeira para suportar mais um mês nestas circunstâncias.





A formação (47%), atualização da carteira de imóveis (46%) e tarefas de fidelização de clientes (43%) são outras das principais atividades indicadas. E 17% dos profissionais aproveitaram para angariar novos imóveis para comercialização após o fim do confinamento.Contudo, a atual situação fragilizou a situação das agências, com 29% a considerar apenas ter capacidade financeira para suportar mais um mês nas atuais circunstâncias. Para 47% das agências, o período máximo de viabilidade com a atual situação é de dois a três meses. Dos inquiridos, 9% aponta para uma capacidade de sobrevivência de quatro a cinco meses e apenas 7% suportaria mais de seis meses.

No que respeita às perspetivas para a evolução dos preços nos próximos meses, uma larga maioria (71%) dos profissionais imobiliários antecipa uma descida nos preços das casas, enquanto 22% espera que estes se mantenham e 7% não sabe ou não responde.



Também no mercado do arrendamento a perspetiva é de uma quebra no valor das rendas. Essa é a convicção de 66% dos profissionais, enquanto 26% antecipa uma estagnação e 2% aposta numa subida. Há ainda 6% que não sabe ou não responde.