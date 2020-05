Tribunal Constitucional mantém multa de 3,7 milhões a Ricardo Salgado

Um acórdão do Tribunal Constitucional, de 14 de maio, confirma que Ricardo Salgado terá de pagar uma multa de 3,7 milhões de euros, por atos de gestão ruinosa. Segundo a edição desta terça-feira do jornal Público, o antigo líder do BES fica ainda impedido de exercer funções em órgãos sociais da banca nos próximos dez anos.



O mesmo acórdão, conta o Público, confirma também a multa aplicada a Amílcar Morais Pires, antigo administrador financeiro do BES, que terá de pagar 350 mil euros.



A confirmação das condenações surge depois de Ricardo Salgado ter contestado, pela segunda vez, a constitucionalidade da decisão. O antigo banqueiro alegou "violação do princípio da presunção de inocência do arguido" e "violação dos direitos de defesa do arguido em processo contra-ordenacional".



Sendo esta a segunda rejeição do apelo do antigo banqueiro, por parte do Tribunal Constitucional, a primeira decisão do Banco de Portugal assume carácter definitivo.





O regulador da banca acusou Salgado de gestão ruinosa, pela falsificação de contas da Espírito Santo International (ESI), e esquema fraudulento de emissão de dívida, no valor de 1,3 mil milhões de euros, colocada em clientes do BES.