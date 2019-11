Tribunal de Contas chumba contrato para cabines telefónicas

O Tribunal de Contas chumbou a extensão do contrato entre o Governo e a Meo para manter em funcionamento as 8.222 cabines telefónicas que existem no país. Segundo a TSF em causa está o incumprimento de regras relacionadas com a falta de lançamento de concurso público.





Em abril deste ano o Executivo decidiu renovar o contrato com a Meo, que caducava nesse mês, "transitoriamente", ou seja, até que fosse "designado um prestador de serviço universal para o mesmo serviço, na sequência de procedimento concursal ou até que a lei venha a dispensar essa designação".