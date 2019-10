Contudo, em 2015, a Suíça anunciou o fim da ligação entre o franco e o euro e a moeda suíça disparou, numa altura em que o zlóti já estava em queda. Assim, os valores em dívida dos empréstimos também aumentaram de forma acentuada, deixando os proprietários com dificuldades em pagar o crédito e com dívidas que, em muitos casos, ultrapassavam largamente o valor dos imóveis.



Milhares de proprietários avançaram, então para os tribunais, argumentando que os contratos feitos com os bancos polacos continham cláusulas abusivas, para além de alegarem que sofreram uma pressão indevida, por parte dos bancos, para optar por estes contratos.



O caso seguiu dos tribunais polacos para as instâncias europeias e, esta quinta-feira, foi conhecida uma decisão. No entendimento do Tribunal de Justiça europeu, estes clientes podem pedir aos tribunais polacos que os contratos sejam convertidos para a moeda local.



Mas há várias questões em aberto. Desde logo, porque o mesmo tribunal entende que as cláusulas consideradas abusivas não podem ser substituídas, ou seja, terão de ser retiradas. Nesse caso, a própria natureza dos contratos é alterada, já que os créditos deixam de estar indexados a uma moeda estrangeira, mas mantêm uma taxa de juro baseada nessa mesma moeda. Ao mesmo tempo, considera ainda o tribunal, a lei europeia não prevê a anulação de tais contratos.



"A decisão é um pouco vaga, deixa espaço a interpretação, o que significa que o risco para os bancos é um pouco menor do que o esperado", refere um analista à Reuters. Outros analistas antecipam que os clientes possam pedir aos tribunais para anular os seus contratos, o que significa que teriam de reembolsar a totalidade das suas dívidas. Outros ainda consideram que há espaço para os bancos renegociarem estes contratos, evitando os tribunais.



Segundo a Reuters, entre os bancos mais expostos a estes contratos estão o Millennium Bank (detido pelo BCP) e as unidades polacas do Santander, BNP Paribas e Commerzbank. Antes da decisão do tribunal europeu, a Associação Polaca de Bancos estimava que uma decisão que obrigasse à conversão dos créditos poderia custar cerca de 13,7 mil milhões de euros aos bancos polacos, o equivalente a quatro anos de lucros do setor.

